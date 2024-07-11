EPDK'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle birlikte, 15 gün boyunca kamuoyunun görüşlerine açık olan taslak metin, sektörde büyük yankı uyandırdı. Taslağa göre, güvence bedeli, 24 ay boyunca faturalarını düzenli ödeyen mesken aboneleri için geçerli olmayacak.

Yabancı uyruklu tüketiciler için özel bir düzenleme de getirildi. Bu kapsamda, yabancı uyruklu mesken aboneleri de fatura ödemelerini 24 ay boyunca düzenli yapmaları durumunda, bir sonraki aboneliklerinde güvence bedeli ödememe hakkına sahip olacaklar.

Dijital dönüşüm çerçevesinde ise kağıt ve zaman israfını önlemek amacıyla yeni adımlar atılacak. Sözleşmeler artık aboneye özet niteliğinde sunulacak ve dijital ortamda iletilerek imzalanabilecek. Bu sayede kağıt tüketimi azalacak, işlemler hızlanacak.

Kaçak elektrik kullanımıyla mücadelede de önemli adımlar atılacak. Dağıtım şirketleri arasında uygulama birliği sağlanacak ve kaçak elektrik kullanımı tespitinde teknolojik imkanlar artırılacak. Kaçak elektrik kullananların cezaları da artırılacak ve yüksek ceza katsayılı faturalar düzenlenecek.

EPDK'nın aldığı bu kararlar, enerji tüketiminde hem tüketicilerin hem de sektörün geleceği için büyük önem taşıyor. Kamudan ve sektörden gelen görüşler doğrultusunda taslak, nihai şeklini alacak ve yürürlüğe girecek.

Bu yeni düzenlemeler, enerji piyasasında güveni artırmayı ve sürdürülebilir bir tüketim modelinin oluşturulmasını hedefliyor.