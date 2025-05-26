Nesine 2. Lig Play-Off 3. Tur ilk maçında konuk ettiği rakibi Çimentaş Elazığspor’u 4 – 1 mağlup eden Artı Değer Van Spor FK, saat 20.00’de başlayacak olan karşılaşmanın rövanşında rakibi ile bu kez deplasmanda karşılaşacak. Elazığ’da oynanacak maça dakikalar kala her iki ekibin de maç kadroları belli oldu.

Ev sahibi ekip sahaya; Muammer Zülfikar Yıldırım, Alpay Koldaş, Ercan Coşkun, Mehmet Ablay, Muhammet Ömer Çakı, Muhammed Gönülaçar, Mikail Koçak, Yağızcan Erdem, Halil İbrahim Sönmez, Kerim Frei, Fuat Bavuk ilk 11’i ile çıkacak.

Elazığspor’un yedek kadrosunda ise Mücahit Çıra, Yusuf Ayaz, Ali Keten, Umut Uzun, Hasan Ekici, Kerem Şenyüz, Efe Tatlı, Maksut Taşkıran, Yusuf Mert Tunç, Efe Baran Üzüm hazır olacak.

Artı Değer Van Spor FK ise Abdulsamed Damlu, Harun Kavaklıdere, Emre Batuhan Adıgüzel, Okan Eken, Mert Örnek, Eyüp Akcan, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Özkan Yiğiter, Bekir Can Kara, Sabahattin Destici, Burak Kavlak ilk 11’i ile mücadeleye başlayacak.

Temsilcimizin yedek kulübesinde ise Taha Cengiz Demirtaş, Ahmet Eren, Massıs Gülük, Batuhan Kör, Serkan Odabaşoğlu, Ayberk Kaygısız, Onur Özcan, Erdem Seçgin, Yusuf Abdioğlu, Medeni Bingöl görev bekleyecek.

Her türlü beraberlik ve Van Spor’un galibiyetiyle, 1 veya 2 farklı yenilgilerde temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK tur atlayan taraf olacak.