Tahmini Okuma Süresi: dakika

Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete açılan ve şehir hastanelerinin altıncısı olarak 1 Ağustos 2018 tarihinde hasta kabulüne başlayan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deneyimli sağlık personeli, 5 yıldızlı otel konforundaki donanımı ve sağlık alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarıyla dünya standartlarında hizmet veriyor. Bin 38 yatak kapasiteli hastanede, gelişen teknolojinin tüm imkanları hasta ve hasta yakınlarının hizmetine sunuluyor. Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 24 Ocak 2020 Elazığ depremi, pandemi ve 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde Elazığ başta olmak üzere Bingöl, Tunceli, Muş, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay ve çevre illerden hasta kabul ederek bölgenin yükünü sırtladı. Günde ortalama on bin hastaya hizmet veren hastane, kente, bölgeye ve ülkeye sağlık turizmi açısından önemli katkılar sağlıyor. Fethi Sekin Şehir Hastanesi, bu çerçevede 2023 yılında 2 milyon hastaya hizmet verdi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin 1 Ağustos 2018 tarihinde hizmete girdiğini belirten hastane Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya, "Bu tarihten itibaren yaklaşık olarak 9 milyon hastaya hizmet vermiş bulunmaktayız. 2023 yılı içerisinde ise bu sayı yaklaşık olarak 2 milyon sayısına ulaştı. 2023 yılı içerisinde ameliyat sayısı olarak 38 bine yakın ameliyat gerçekleşmiştir. Bunun 2 bine yakını a grubu dediğimiz özellikle cerrahiler oluşturmaktadır. Ayrıca hastanemiz 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra tüm bölgeye hizmet vermiştir. Hastanemize günlük olarak 8 ile 10 bin arasında hasta müracaatı olmaktadır. Hastanemiz bin 38 yataklı olup 355 bin metrekare alanda hizmet vermektedir. Özellikli hizmetlerimizle, yüksek güvenlikli adli psikiyatri servisimiz 100 yataklı, 50 yataklı tutuklu adli psikiyatri servisimiz, tüp bebek servisimiz, uyku laboratuvarımız ve geleneksel tamamlayıcı tıp merkezlerimiz gibi özellikli hizmetlerimizle vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. 2024 yılı içinde özellikli hizmetlerimizin sayısını arttırıp sağlıkta da kaliteyi arttırarak halkımıza hizmet sunmayı planlıyoruz. Hastanemiz sadece ilimize hizmet vermekte değil, bölgede Muş, Bingöl, depremden sonra Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay gibi illerden de hasta kabulümüz yapıldı, yapılmaya da devam ediyor" dedi.