Elazığ'ın Baskil ilçesinde 18 yaşındaki M.B.S'nin kullandığı otomobil, Baskil hayvan pazarı mevkisinde Ö.Ş'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, her iki araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kurtarılamadı
Ambulanslarla Baskil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 80 yaşındaki S.Ş., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA