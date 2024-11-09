Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Elazığ'da saat 17.04'te 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 16,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Elazığ'ın yanı sıra Diyarbakır'da da hissedildi.

Bakan Yerlikaya: Olumsuz bir durum bulunmamaktadır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından AFAD ile ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını belirtti.

Yerlikaya, "An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada da deprem sonrası saat 17.20 itibarıyla kentte AFAD ve 112 ihbar hattına herhangi bir hasar bildiriminde bulunulmadığı belirtilerek, "Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir." ifadesine yer verildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "geçmiş olsun" mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Elazığ’da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimizin ilgili tüm kurumları görevleri başında, halkımızın yanındadır. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.