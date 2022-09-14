Halkbank Bölge Müdürlüğü Van’da kuruldu

Geçtiğimiz ay Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) gerçekleşen Finansmana Erişim İstişare Toplantısı’na katılan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Halkbank Bölge Müdürlüğü’nün Van için önemini anlattı.

Toplantı sonrası Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Genel Müdürleri ile görüşen Başkan Necdet Takva, Van’da bankacılık sektöründe yaşanan sorunları iletti. Halkbank Bölge Müdürlüğü’nün de Van’da kurulmasını talep eden ve gerek kent gerekse bölge için önemine vurgu yapan Başkan Takva’nın bu talebi, alınan yönetimi kurulu kararı sonrası gerçekleşti.

Bölge Müdürlüğünün Van’da kurulduğu müjdesini veren Takva, “Daha önce Halk Bank Bölge Müdürlüğü’nün Van’da kurulacağı ile ilgili yönetim kurulu kararı alındığını açıklamıştık. Nihayet bugün yatırımcımıza, tacirimize ve sanayicimize müjdeli haberi veriyoruz. Halkbank’ın şehrimize Bölge Müdürlüğü kurma süreci tamamlandı” dedi. Takva konuşmasının devamında, “Bu vesile ile Halkbank Genel Müdürü Sayın Osman Arslan başta olmak üzere Yönetim Kuruluna, Diyarbakır Bölge Müdürü Sayın Tuncay Baytaşoğlu ve talebimize bigane kalmayan, emeği geçen herkese şükran ve minnetlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi