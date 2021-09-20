Güler: Fuar, Van’a canlılık ve moral getirdi

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Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen Solarvan Doğu Anadolu Yenilebilir Enerji Fuarı ile İnşaat Yapı ve Belediye Ekipmanları Fuarı, ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile son buldu. 16- 19 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen fuara, ikisi yurtdışından olmak üzere toplam 80 firma katıldı. Ziyaretçiler, içerisinde inşaat yapı teknolojileri, belediye ekipmanları, yenilenebilir enerji teknolojileri ve güneş enerji sistemlerinin yer aldığı fuara büyük ilgi gösterirken fuara katılım sağlayan firma sahipleri de bu durumdan memnun kaldı.

‘Verimli geçti’

Fuarın bitmesinin ardından Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, fuarın genel durumu hakkında Wan Haber’e değerlendirmelerde bulunarak gelecek fuarlar hakkında bilgi verdi. Güler, fuarın ilk 2 gün çok verimli geçtiğini vurgulayarak;

“Fuarın ilk günü İran’dan ve Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen alım heyetleriyle fuar zaten kendisini gösterdi. İlk 2 gün çok verimli geçti. Son gün ise yerelden bir ziyaretçi kitlemiz oldu. Fuar, Van’a canlılık ve moral getirdi. “

‘Olumlu karşılandı’

Güler 2 fuarın bir arada olmasının olumlu karşılandığını söyleyerek, “İki fuarın bir arada olması çok olumlu karşılandı. Verimli bir fuar oldu. İşi olan herkes geldi, firmalarla görüştü. Firmaların hepsi memnun. Bu fuara katılan firmaların çoğu gelecek fuarlara da katılmak istiyor. Çünkü önemli görüşmeler yaptık” diye konuştu.

‘Turizm Fuarı’

Bundan sonraki süreçte gerçekleşecek fuar hakkında bilgi veren Güler, “Bu fuardan sonra Uluslarası Turizm ve Seyahat Fuarı var. Bu fuarda 30 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında olacak. İran’dan, Irak’tan, Azerbaycan’dan, Gürcistan’dan yoğun bir katılım olacak. Ondan sonraki süreçte birkaç fuarımız daha var. Bu fuar çok verimli oldu. Turizm Fuarı’nın da geçmiş yıllara oranla daha çok büyüyerek devam edeceğini umuyoruz” dedi.

‘Riskli bir fuar’

Güler, salgından dolayı 2 yıldır organize edilmeyen Kitap Fuarı hakkında da konuşarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Kitap fuarı bildiğiniz gibi diğer fuarlara göre biraz riskli bir fuar. Özellikle çocuklara ve gençlere yönelik bir fuar olduğu için belki bu yıl sonbahar yapılamayabilir ama ilkbaharda muhakkak gerçekleştirmek istiyoruz.” ifadesini kullandı.