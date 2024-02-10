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A1 sınıfı sürücü belgesi gerektiren motosikletler bundan böyle B sınıfı sürücü belgesi ile de kullanabilecek. Ticari faaliyette kullanılan motosikletler kapsam dışı bırakıldı. Ayrıca sürücülerin sisteme kod eklemesi ve bazı koşulları sağlaması gerekiyor. Peki 125 cc motor için yeni uygulamanın şartları neler? Ayrıntılar yönetmelikte yer aldı.

ŞARTLAR BÖYLE SIRALANDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre; deneyim bakımından en az 2 yıllık B sınıfı geçerli sürücü belgesine sahip olmak, gereken sağlık şartlarını taşımak ve daha önce sürücü belgesi geçici veya daimi olarak geri alınmamış olmak koşullarıyla, belirlenen direksiyon eğitimi dersini tamamlayarak uygulama sınavında başarılı olunması ve buna dair Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sürücü belgesi sistem kayıtlarına işlenmesi halinde 125 cc'ye kadar olan motosikletler kullanılabilecek.

SİSTEME KOD EKLENMESİ GEREKİYOR

Bunun için sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenmesi için yeterli olacak. Sürücü belgesi üzerine kod yazılmasına gerek olmayacak. Yönetmelikte "Bu duruma ilişkin olarak sürücü belgesi sistem kayıtlarına gerekli kod eklenir, ayrıca sürücü belgesi üzerine kod yazılmaz.

Ancak söz konusu kişiler istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilirler. Sistem kayıtlarında bu koda sahip olan kişinin bu fıkrada sayılan şartlardan herhangi birini kaybetmesi ya da 2918 sayılı Kanuna istinaden sürücü belgesinin geçici veya daimi olarak geri alınması halinde başka bir işleme gerek kalmaksızın bu yetkisi trafik kolluğu veya sürücü belgesi vermeye yetkili birimlerce iptal edilir." ifadeleri yer aldı.

BUGÜN YÜRÜRLÜKTE

Ancak söz konusu kişiler, istemeleri halinde 2 yıl içerisinde sertifikalarını sürücü belgesine işletebilecek. Söz konusu yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği de belirtildi.