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Milyonlarca emekli yüzde 49,25'lik artışla yeni zamlı maaşlarını aldı, şimdiyse nisan ve haziran aylarında yatacak ikramiyede artış gündemde. Üzerinde çalışıldığı belirtilen formüllerden birine göre ikramiye toplamının en düşük emekli maaşı olan 10 bin liraya yükseltilmesi seçenekler arasında.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır.

IŞIKHAN: HÜKÜMET OLARAK ADIM ATMAYA HAZIRIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarındaki zammı duyururken 2024'ü 'emekliler yılı' ilan ettiklerini belirtmişti.

Geçtiğimiz günlerdeyse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emekli ikramiyeleri artış sinyali şu sözlerle geldi: “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız.

Biz hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz.”

İŞTE EMEKLİ İKRAMİYESİ ARTIŞI İÇİN BAKANLIĞIN MASASINDAKİ SEÇENEKLER

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in aktardığına göre masada iki formül bulunuyor. Bunlardan birincisi, ikramiyelerde refah payı dahil yüzde 49,25 artış yönünde.

Böylece halihazırda 2 bin lira olan ikramiye tutarı 3 bin liraya yükseliyor ve emekliler iki bayramda toplam 6 bin lira ikramiye alıyor.

'TABAN MAAŞ' DETAYI

Bir diğer formüle göre ise 2023'te Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla verilen 5 bin liranın ödenmesi değerlendiriliyor.

Bu durumda 5 bin liralık iki bayram ikramiyesiyle emekliler 10 bin lira almış olacak.

Yani toplam ikramiye ödemesi ile taban maaş olan 10 bin liraya eşitlenecek.

Ayrıca ikramiye artışında yıllık enflasyon oranının da hesaba katılması gündemde.

TEKLİF MARTTA MECLİS'TE

Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte kabul edilen formül önümüzdeki ay TBMM'ye yasa teklifi olarak sunulacak. Öne çıkan formülün ise iki ikramiye toplamının taban maaşa eşitlenmesi olduğu konuşuluyor.