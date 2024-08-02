Bu sistem sayesinde öğrenciler ve personel, dünyanın herhangi bir yerindeki eduroam ağına bağlanarak internet erişimi sağlayabilirler.

eduroam'ın başlıca özellikleri şunlardır:

Güvenlik: eduroam, güvenli bir kimlik doğrulama sistemi kullanır. Kullanıcılar, kendi kurumlarının kimlik bilgilerini (kullanıcı adı ve şifre) kullanarak eduroam ağına bağlanırlar.

Mobilite: Kullanıcılar, dünyanın herhangi bir yerindeki eduroam ağına bağlanarak internet erişimi sağlayabilirler. Bu sayede öğrenciler ve akademisyenler kampüs dışında da kesintisiz internet erişimi elde edebilirler.

Ortak altyapı: eduroam, üniversiteler, araştırma merkezleri ve diğer eğitim kurumları arasında ortak bir altyapı oluşturur. Bu sayede kurumlar, kendi ağlarını yönetmek yerine eduroam hizmetinden faydalanabilirler.

Maliyet tasarrufu: eduroam, kurumların bireysel olarak kablosuz ağ altyapısı kurma ve yönetme maliyetlerini azaltır.

Sonuç olarak, eduroam, eğitim kurumlarında güvenli, mobil ve ekonomik bir kablosuz internet erişim hizmeti sağlayarak öğrenci ve personelin ihtiyaçlarını karşılar. Günümüzde dünya çapında 100'den fazla ülkede ve binlerce eğitim kurumunda yaygın olarak kullanılmaktadır.