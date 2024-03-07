Başkan İsmail Say, hayat pahalılığının artması ile birlikte evlenecek çiftlere ve düğün masrafları ile uğraşan ailelere müjdeli haber verdi. Sosyal belediyecilik projelerine bir yenisini daha ekleyen Edremit Belediyesi, bu hizmeti ile evlenecek çiftlerin en mutlu günlerini birlikle paylaşmayı hedefliyor.

Bölgede hep ilklere imza atan Başkan Say, gençlerin ve ailelerinin yüklerini bir nebze de olsun hafifleteceklerini ifade etti. Başkan Say, “İkinci 5 yılda göreve gelmemiz ile birlikte gerek belediyemize ait bir düğün salonu hayata geçirerek ve gerekse de diğer düğün salonlarıyla da işbirliği içerisinde bu projemizi hayata geçireceğiz.

Evlenecek çiftlerin en mutlu gününü birlikte paylaşarak onların bir nebzede olsa hem mutluluklarına ortak olmak hem de ailelerin yüklerini önemli ölçüde hafifleteceğiz. Tekrar göreve gelmemiz halinde kısa sürede bu hizmetimizi hayata geçireceğiz. Tüm Edremitli hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.