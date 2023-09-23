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İlk günde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiği arsaların 10 parselinde satış gerçekleşirken, geri kalan parsellerin satışları ise devam edecek. Van Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunduğu ‘Van Mavi Şehir’ projesi adım adım hayata geçiriliyor.

Yaklaşık olarak 2 yıl üzerinde çalışılan, imar planı, zemin etütleri ve yasal tüm süreçleri tamamlanan proje alanı yapılaşmaya uygun hale getirildi. Edremit ilçesi Eskicami ve Yenicami mahallelerinde çevre yoluna nazır olan proje alanında altyapı ile ilgili çalışmalar yapılarak, arsa satışlarına başlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasında bulunan Emlak İstimlak Daire Başkanlığınca kayıtlar alınarak, encümen tarafından gerçekleştirilecek olan satışlar, 15 gün boyunca her gün mesai saatleri içerisinde devam edecek.

Arsa almak isteyen vatandaşlar Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığına başvurarak detaylı bilgi alabilecek.iha