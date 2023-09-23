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Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Yavuz Selim Mahallesi’nde 250 metrekare alan üzerinde 2 katlı binadan oluşan bebek ve çocuk kütüphanesi yapımının sonuna gelindi. Bebek ve çocuk kütüphanesinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi alan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, “Çocuk ve bebek kütüphaneleri konusunda Van bölgesinde bir ilk olma özelliği taşıyor.

Çocuklara ve bebeklere hitap edecek bir kütüphanenin olması çocukların gelişimi için çok önemli. Van Valimiz Dr. Ozan Balcı’nın girişimleriyle çizmiş olduğu vizyonla bu eserleri ilçemize kazandırmış olduk. Valimizin katkıları Van Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Muradiye ilçemiz çocuk ve bebek kütüphanesi konusunda bir ilki yaşamış oldu.

Biz de bu çocuk ve bebek kütüphanesiyle bu kültür yatırımlarına bir katkı sağlamış oluyoruz. Bu kültür yatırımları da bu sayede ilçemize kazandırılmış oluyor. Şu an bu çocuk ve bebek kütüphanesinin bittiğini görüyoruz ve çok yakın zamanda açılışını da yaparak ilçemize kazandırmış olacağız İnşallah. Burada yetişecek tüm çocuklarımıza bu kütüphanenin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İlçemize bu güzel eseri kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. İha