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WanHaber – Fatma Öztürk

Edremit Belediyesi, kent merkezini renkli bir hale getirmek için kendi seralarında ürettiği çiçekleri kullanıyor.

Belediyenin Bitkisel Üretim Merkezi seralarında üretilen çiçekler, Edremit’in parkları başta olmak üzere kavşak ve refüjlerini renklendirerek güzelleştiriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kurulan modern sera ortamında, farklı renk ve türlerde çiçekler yetiştiriliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü modern sera alanlarında; Mevsimlik Çiçek Bölümü, Tıbbi Aromatik Bitki Bölümü, Çelikle Üretim Bölümü, Sebze Üretim Bölümü, Bitkisel Üretim Merkezi başta olmak üzere çeşitli bitki alanları kurarak üretime devam ediyor.

Edremit Belediyesi’nin seralarda üretimini gerçekleştirdiği çiçekler sene boyunca ilçenin belli noktalarına ekiliyor.