Edremit Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı İsmail Say, 10 adet kadın spor merkezi kuracaklarını bildirdi.

Edremit’in birçok köşesine spor tesisleri inşa ettiklerini ifade eden Başkan Say, “Çocuklarımız, gençlerimiz bu tesislerden istifade ederken kadınlarımıza da özel tesisler yapmayı unutmadık. İstedik ki kadınlarımıza özel spor merkezleri olsun ve hanımefendiler gönül rahatlığı ile buralardan faydalansın. Bu yüzden önümüzdeki 5 yılda 10 mahallemize kadınlarımız için kadın spor merkezleri ve lokali kuracağız. Hizmete açacağımız spor merkezleri ile kadınlara sağlıklı bir yaşam vaat etmenin yanı sıra aynı zamanda sosyalleşme fırsatı da sunacağız. Hem de sosyal açıdan hayatın stresinden uzaklaşarak sosyalleşecekler. İlimize, ilçemize ve kadınlarımıza hayırlı olsun” dedi.