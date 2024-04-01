Türkiye bugün sandık başına gitti.

Van'ın da aralarında bulunduğu 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlandı.

Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte oy sonuçları gelmeye başladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Edremit Belediyesi'ni DEM Parti'nin eş başkanları Rabia Başak Koç ve Cemil Komi kazandı.

Rabia Başak Koç kimdir?

Rabia Başak Koç 20 Ağustos 1993 yılında Van Edremit'te doğdu.

İlk orta öğrenimini Ferit Melen’de Lise öğrenimini Mehmet Akif Ersoy Lisesinde tamamladı.

13 kişilik bir ailede büyüdü.

2019 yılında Edremit Meclis üyesi oldu. Edremit ilçe yönetim kademesinde yer aldı.

2023 yılında Dem Parti Edremit Belediye eş başkan aday adayı oldu.

15 Ocak 2024’te Eşbaşkan adayı olarak seçildi.

Evli bir çocuk annesidir.

Cemil Komi kimdir?

Cemil Komi, 1987 yılında Van’ın Çatak ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini burada tamamladıktan sonra, 19 Mayıs Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Anadolu Üniversitenin Sosyoloji Bölümlerinden mezun olarak eğitimini tamamladı. 2012 yılında sonra aktif olarak siyasete girdi.

2016 yılından DBP Van il yönetimin de yer aldı. 2017 yılında DBP PM üyeliğine seçildi. 2019 yılında gerçekleştirilen yerel yönetimler seçimlerinde Van Büyükşehir Meclis Üyeliğine seçildi. Kayyum atanana kadar Van Büyükşehir Meclis Başkanlığı görevini yürüttü. HDP PM üyeliği yaptı. Yaklaşık 4 buçuk yıldır HDP Genel Merkezi Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu üyeliğini yapmakta. Ayrıca Edremit Belediyesi’nin HDP Meclis grubu sözcülüğünü yapmaktadır.