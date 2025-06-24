TBMM’ye sunulan teklif ile organ bağışı sürecini kolaylaştıran, bağışçının iradesini esas alan ve organ bağışını teşvik eden bir düzenleme getiriliyor. Bu düzenlemeyle organ bağışçısı olmak daha kolay hale gelecek. Meclis gündemine gelen teklifin, böbrek nakli bekleyen 25 bin, karaciğer nakli bekleyen 2 bin 500 ve kalp nakli bekleyen 1.500’den fazla hastaya umut olması bekleniyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURULABİLECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kolayca organ bağışçısı olabilecek ve dijital ortamda işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilecek. Bağışçılar, organ bağışı yaptıklarını hangi yakınları ile paylaşmak istediklerine de kendileri karar verecek. Vatandaş, hayatta iken organ bağışına karar vermişse, öldükten sonra da bu iradesi geçerli sayılacak. Bu sayede, bağışçının iradesi korunacak; organ bekleyen vatandaşların umudu artacak. Organı nakledilen bağışçının birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaç duymaları halinde öncelik hakkı tanınacak.

TIBBİ İŞLEMLERDE ELEKTRONİK ONAY SİSTEMİNE GEÇİLECEK

Meclis gündemine getirilen yeni düzenleme ile tıbbi işlem ve uygulamalar için hasta ve yakınlarının onayı, elektronik ortamda da alınabilecek.

Bu sayede daha pratik bir onay süreci işletilirken özellikle acil vakalarda ve uzaktan sağlık hizmet sunumunda hastalara ve sağlık personeline kolaylık sağlanacak.

İLACIN ÜRETİMİNDEN KULLANIMINA KADAR TÜM SÜREÇLERE DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ GELİYOR

Her ilaç, üretim veya ithalat aşamasından hasta tedavisinde kullanımına kadar Takip Sistemi ile izlenebilecek. İlaç tedarik zinciri sürecinde Sağlık Bakanlığı’nın kontrolü güçlendirilecek.

Aynı Takip Sistemi ile (üretici/ithalatçı, ecza deposu, eczane, hastane, geri ödeme kurumu) ruhsatlı ilaçların stok kontrolleri ile üretim ve dağıtım planlaması takip edilecek.

İlaca erişimde kesintiye mahal verilmeyecek. Düzenlemelere aykırı hareket edenlere yeni yaptırımlar uygulanacak.

PARA CEZALARI AĞIRLAŞIYOR

Tıbbi cihazlara dair yapılan düzenleme ile piyasada yalnızca standartlara uygun ürünler yer alacak; aksi yönde faaliyet yürütenlere uygulanan idari para cezaları ağırlaştırılacak.

SAĞLIKTA TANITIM ADI ALTINDA ALDATICI VE YANILTICI REKLAMA GEÇİT YOK

Özel sağlık kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleriyle ilgili daha titiz bir izleme süreci devreye alınıyor. Hasta vatandaşın iyileşme umudunu; yanıltıcı-aldatıcı tanıtım ve reklam yoluyla suiistimal etmek ve bu sayede ticari kazanç elde etmek isteyenlere geçit verilmeyecek.

TÜRKİYE, TIBBİ KENEVİR SEKTÖRÜNDE REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Yeni düzenleme kapsamında, kenevirden elde edilen ilaç, özel tıbbi amaçlı gıdalar ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi ve satışı sıkı kurallara bağlı olacak. Tıbbi kenevirden elde edilen ürünlerin ruhsatlandırma ve takip işlemleri yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek. Bu ürünler sadece “eczaneler”de reçete karşılığı sunulabilecek. Sürdürülebilir ve kontrollü üretim modeli ile “sağlıkta yerli üretim” ve “küresel açılım” eş zamanlı olarak desteklenecek.

1 HAZİRAN'DA TAMAMLANACAK

Yeni düzenleme ile özel hastane kadrosunda çalışan hekimlerin iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak. Özel hastanede çalışan hekimlerin kazançları, kıdem tazminatları ile emeklilik kazanımlarına yansıyacak. 01 Haziran 2026 tarihine kadar uyum süreci tamamlanacaktır.

YENİ SAĞLIK MESLEK TANIMLARI İLE SAĞLIK HİZMETİ GÜÇLENDİRİLİYOR

“Nükleer Tıp Teknikerliği” ve “Diş Protez Teknisyenliği” sağlık meslekleri arasında yer alacak ve istihdamın önü açılacak. “Ebe Yardımcılığı” ve “Hemşire Yardımcılığı” unvanları ise “Sağlık Bakım Teknisyeni” adı altında birleştirilecek.

OPTİSYENLERİN MESLEK ÖRGÜTLERİ AKTİF HALE GETİRİLİYOR

Meclis gündemine sunulan yeni düzenleme ile optisyenlerin meslek örgütü Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği’nin faaliyetlerini yürütebilmelerine olanak sağlanacak.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, konu ile ilgili paylaşımında şu sözleri kullandı:

"Bugün geldiğimiz noktada, sahip olduğumuz bilgi birikimi, teknik kapasite ve nitelikli insan gücü ile çok daha ötesini hedeflediğimizi açıkça ifade etmek istiyorum. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı ve Küresel Sağlıkta Lider Türkiye vizyonumuza emin adımlarla ilerlediğimizin bir kez daha altını çiziyorum.

Yasa değişikliği teklifinin hazırlanmasında emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyor; ülkemiz, milletimiz ve büyük sağlık ailemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."