Brad Pitt'in unutulmaz performanslarından birini sunacağı heyecan verici Formula 1 filmi için geri sayım başladı! İşte filmle ilgili detaylar...

Brad Pitt ve Lewis Hamilton Bir Arada!

Brad Pitt'in başrolde olacağı Formula 1 filmi, 27 Haziran 2025'te sadece sinemalarda gösterime girecek. Bu heyecan verici yapımda yönetmen koltuğunda Joseph Kosinski bulunacak. Lewis Hamilton ise filmde yapımcı ve senarist olarak yer alacak, aynı zamanda kendisini canlandıracak.

Formula 1 Filminin Konusu

Film, geri dönüş yapan emekli bir Formula 1 pilotunun hikayesini anlatacak. Brad Pitt'in yanı sıra Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia ve Samson Kayo gibi yetenekli oyuncular da kadroda yer alacak.

Grand Prix Yarışlarında Çekimler

Joseph Kosinski'nin yöneteceği filmde, gerçek Grand Prix yarışlarının heyecanı ve atmosferi ekrana yansıtılacak. Silverstone, Hungaroring ve Daytona gibi ünlü pistlerde gerçekleştirilecek çekimler, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Apple ve Warner Bros. İş Birliği

Apple ve Warner Bros. iş birliğiyle hazırlanan bu yapımda, sinema endüstrisindeki iddialı adımlar da dikkat çekiyor. Bu film, Martin Scorsese'nin "Killers of the Flower Moon" ve Steven Spielberg'in "Argylle" gibi başarılı yapımlarla birlikte Apple Original Films'in başarısını gözler önüne seriyor.

Sinemaseverlerin Beklediği Büyük Gösterim

27 Haziran 2025'te sinemalarda gösterime girecek olan bu film, Formula 1 tutkunları ve sinemaseverler için kaçırılmayacak bir deneyim vaat ediyor. Heyecan dolu sahneleri ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla büyük beklentilere cevap verecek gibi görünüyor!