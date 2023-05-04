Küresel ısınma nedeniyle Dünya'nın ortalama sıcaklıkları sürekli olarak artıyor, bunun sonucunda buzullar yavaş yavaş yok oluyor ve Dünya tehlikeye doğru ilerliyor.

Bilim insanlarına göre, atmosferdeki karbondioksit oranını yeterince düşüremezsek, gelecekte daha ciddi tehlikelerle karşı karşıya kalabiliriz.

Geçtiğimiz yıllarda, sıcaklık artışına bağlı olarak Türkiye dahil birçok ülke orman yangınlarıyla mücadele etmişti. Bu yıl da benzer durumlar yaşanabilir.

WMO uyardı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), bu yıl sıcaklık rekorunun kırılabileceğini söyledi ve uyarılarda bulundu.

WMO, havanın anormal derecede sıcaklık artışı yaşaması anlamına gelen El Nino atmosfer olayının bu yıl etkili olabileceğini açıkladı.

Dünya Meteoroloji Örgütü'ndeki uzmanlara göre, dünya son üç yıldır La Nina etkisini yaşıyor ve bu durum küresel sıcaklık artışını frenleyerek bir nebze El Nino'ya engel oluyordu.

Ancak buna rağmen ilerleyen aylarda El Nino'nun etkili olabileceği ve rekor derecede sıcaklık artışı yaşanabileceği belirtildi.

WMO'ya göre kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık, El Nino ve iklim değişikliğinin bir arada yaşandığı 2016 yılında görüldü.

El Nino'nun 2023 Haziran-Ağustos ayları arasında gerçekleşme ihtimali yüzde 55 olarak açıklandı.

ensonhaber