Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, İpekyolu Caddesi Havaalanı Kavşağı’nda bulunan eski Devlet Su İşleri (DSİ) yerleşkesine millet bahçesi yapıyor. Yarım asırlık ağaçlar ve yeşil alanların bulunduğu millet bahçesinde yürüyüş yolları, koşu parkuru, bisiklet yolları, fitness alanları, çocuk oyun alanları, tenis kortu, basketbol, voleybol sahası, ışıklı süs havuzları, survivor parkuru, cami, otopark gibi birçok sosyal donatı yer alıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; bahçede altyapı çalışmalarının yüzde 90’ının tamamlandığı, inşaat çalışmalarında yüzde 70 oranında ilerleme sağlandığı kaydedildi. Projede yer alan peyzaj çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

Açıklamada; “90 dönüm üzerine yapılacak olan proje tamamlandığında, Vanlılar doğayla iç içe, yeşil alanlarla çevrili bir yaşam alanına daha kavuşacak. Millet bahçesi bulunduğu konum, büyüklüğü ve sahip olduğu yeşil alanlarıyla dinlenmek ve keyifli zaman geçirmek isteyenlerin yeni mekânı olacak. Projenin kısa süre içerisinde tamamlanıp hizmete açılması hedefleniyor” denildi.