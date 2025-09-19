Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte biri çocuk 4 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 147'si çocuk olmak üzere 435'e yükseldiği kaydedildi.



Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze kentinde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos'tan bu yana 32'si çocuk 157 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

IPC, Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan ederek, bunun eylül sonuna kadar Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceğini bildirmişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 4'ü aynı aileden 42 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki farklı bölgelerde evleri ve sivillerin toplandığı yerleri hedef aldı.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin batısındaki Gazze Limanı'nda sivillerin toplandığı bir yere düzenlediği saldırıda, aralarında bir çiftin de bulunduğu 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir grup sivili hedef aldığı saldırıda Şentef ailesinden 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu arada AA muhabirine bilgi veren sağlık kaynakları, Gazze kentinin çeşitli bölgelerinde 26 Filistinlinin öldürüldüğünü, ancak internet ve iletişim hizmetlerindeki kesintiler nedeniyle ölümlere ilişkin ayrıntıların belgelenemediğini aktardı.

Han Yunus'ta daha önce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden bir Filistinlinin cenazesine ulaşılırken, Gazze Şeridi'nin merkezinde ise daha önce yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi

İsrail ordusunun, Gazze şehrinin batısındaki El-Vahde Caddesi'nde bir grup sivili hedef aldığı saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze şehrinin kuzeybatısında da İsrail'in Ebu Albe Kavşağı, El-Mekusi Kuleleri ve Derabiye Kavşağı'na düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeybatısında patlayıcı yüklü robotlar kullanarak evleri ve konutları tahrip etmeye devam ederken, aynı zamanda bölgeye topçu ateşi ve hava saldırıları düzenliyor.

Bu gelişmeler, Gazze şehrinde iki gündür meydana gelen internet kesintisinin gölgesinde yaşanıyor.

Gazze Şeridi'nin orta kesimi ve güneyi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Ebu er-Rus Kavşağı yakınlarındaki bir evi hedef aldığı saldırıda aynı aileden 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, Hamed şehri yakınlarında ateş açması sonucu 1 kadın hayatını kaybetti.

Can kaybı son 24 saatte 79 artarak 65 bin 141'e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 79 ölü ve 288 yaralının getirildiği belirtildi.

Yine son 24 saatte, yardım bekleyenlerin üzerine açılan ateş sonucu ölen 9 kişinin cenazesinin hastanelere getirildiği, saldırıda yaralanan 33 kişinin de tedavi altına alındığı ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 590 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 53 bin 884 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 513'ü, yaralananların sayısının da 18 bin 414'ü aştığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 65 bin 141'e, yaralıların sayısının 165 bin 925'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtilirken 9 binden fazla kayıp olduğu vurgulandı.

Gazze'deki hükümet: İsrail, Gazze kentine kara saldırılarını başlattığı 11 Ağustos'tan bu yana 3 bin 542 kişiyi öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentine kara saldırılarını başlattığı 11 Ağustos'tan bu yana geçen 38 günde, "güvenli bölgeler" olduğunu iddia ettiği Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 bin 542 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun söz konusu dönemde Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda ortalama günde 93 Filistinlinin hayatını kaybettiğine işaret edilen açıklamada, can kayıplarının yüzde 44'ünün Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde yaşandığı ifade edildi.

İsrail saldırılarının Filistinlileri zorla yerlerinden ederek Gazze kentini "insansızlaştırmaya" odaklandığı, ancak Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesiminde güvenli olduğu iddiasıyla sivillerin yönlendirildiği bölgelere de aralıksız saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

İsrail ordusunun 11 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında düzenlediği saldırılarda Gazze kentinde bin 984 Filistinli, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerinde ise bin 558 Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Can kayıplarına ilişkin sayıların sistematik soykırım politikalarını gözler önüne serdiğine işaret edilen açıklamada, Birleşmiş Milletlerin yanı sıra uluslararası toplum ve Uluslararası Ceza Mahkemesine sorumluluklarını yerine getirerek, Gazze'de işlenen savaş suçlarını durdurmaları çağrısı yapıldı.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'de internet kesintisiyle bölgenin izolasyonu derinleşiyor

Filistin Telekomünikasyonu Düzenleme Kurumu çarşamba günü, İsrail’in devam eden saldırıları nedeniyle birçok ana yolların zarar görmesi sonucu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde sabit internet ve iletişim hizmetlerinin kesildiğini duyurdu.

Genellikle birkaç saat ya da birkaç gün süren bu kesintiler, Gazze Şeridi’ni tamamen dış dünyadan izole eden bir durum olarak, asgari düzeyde işleyen hayati sektörleri doğrudan etkiliyor. Bunların başında sivil savunma, ambulans hizmetleri ve hastaneler geliyor. Ayrıca, insani yardımların dağıtımını aksatıyor ve günlük yaşamın tüm yönlerini felce uğratıyor.

İsrail, yaklaşık 2 yıldır Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü soykırım boyunca, iletişim ve internet ağını tamamen ve defalarca, uzun sürelerle kasıtlı olarak kesti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) ve insan hakları örgütlerinin bu politikayı “tehlikeli ve gayri ahlaki” olarak nitelendirerek kınamasına rağmen, İsrail bunu uluslararası hukuku hiçe sayarak uygulamayı sürdürüyor.

Avrupa-Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü tarafından Ekim 2023’te İsrail saldırılarının başlamasından bu yana Gazze’de 12’den fazla tam iletişim ve internet kesintisi belgelendi. Örgüt, bu politikanın “sistematik olduğunu, Gazze’yi dış dünyadan izole etmeyi ve İsrail’in işlediği suçların üzerini örtmeyi amaçladığını” ifade etti.

Gazze'de 2 gündür süren internet ve iletişim kesintisi sona erdi

Filistin resmi ajansı WAFA, konuyla ilgili Filistin Telekomünikasyon Şirketinden yapılan açıklamayı paylaştı.

Açıklamada, ekiplerin, sahadaki tehlikeli koşullara rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze ve Kuzey Gazze vilayetlerinde 2 gündür kesilen internet ve sabit hat iletişim hizmetlerini yeniden sağlamayı başardığı" kaydedildi.

