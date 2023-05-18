Wanhaber – Özel

15 Nisan tarihinde başlayan av yasağı ile birlikte Mayıs ayının ilk günlerinden itibaren üremek üzere tatlı sulara göç eden inci kefalleri, mucizevi yolculuklarını sürdürüyor.

KURAKLIK TEHLİKESİ

Zaman zaman kaçak avcıların hedefinde olan balıklar için şimdilerde en büyük tehlikenin ise kuraklık olduğu dile getiriliyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş’un, “Kuraklık, Van Gölü'nü ve göle dökülen akarsuları etkiliyor. Ciddi bir su yönetimi ve denetim sağlanmazsa, ilerleyen günlerde akarsu yataklarında su yetersizliğinden dolayı milyarlarca inci kefalinin öldüğünü göreceğiz" uyarısının ardından Vangölü Aktivistleri Kurucu Başkanı Erdoğan Özel’den de çağrı geldi.

“BOYNUMUZUN BORCU”

Önemli bir konuya dikkat çeken Vangölü Aktivistleri Kurucu Başkanı Dr. Erdoğan Özel, “Milyarlarca anne balık ve trilyonlarca yavruları yeteri su sağlanamazsa yok olacaklar! Dünyada sadece Van Gölü’nün sodalı suyunda yaşayan Van Gölü Balığını korumak hepimizin boynunun borcu… Van Gölü Balığı yok olmasın” vurgusu yaptı.

Umut Tarhan