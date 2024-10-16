İstanbul'da meydana gelen olay adeta kan dondurdu....
Pendik ilçesinin Kurtköy Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Down Sendromlu İlayda Nur Ö., babaannesi ile bir komşusunu ziyarete gitti.
Evde oyun oynayan Down Sendromlu çocuk, komşusunun yeni doğmuş bebeğinin bulunduğu odaya gitti.
40 GÜNLÜK BEBEĞİ 6'NCI KATIN CAMINDAN ATTI
17 yaşındaki down sendromlu İlayda Nur Ö., beşikte yatan ve 40 günlük olduğu öğrenilen Egemen D.'yi 6'ıncı katın penceresinden attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekipleri, Egemen bebeğin öldüğünü belirledi. Hayatını kaybeden Egemen bebeğin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
İLAYDA VE BABAANNESİ GÖZALTINDA
İlayda Nur Ö. ve babaannesi Huriye S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.