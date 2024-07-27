Dedektifler, ölen kişinin cep telefonundan Kars'ta sinyal alıp katili yakaladı. Katil, öldürdüğü arkadaşının telefonunu kullansın diye oğluna yollayınca yakayı ele verdi.

Çürüyen Cesedin Kimliği Belirlenemedi

Otogarda değnekçi olarak çalışan Murat Arlı, 16 Aralık 2023 tarihinde kayboldu. Ailesi, Arlı'dan haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu. 10 Mart günü Karataş ilçesine bağlı Tabaklar Mahallesi'nde çuval içerisinde battaniyeye sarılı halde sahile vurmuş erkek cesedi bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin kayıp Murat Arlı olabileceğini değerlendirerek konuyu takip etmeye başladı. Ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopside ceset suda uzun süre kaldığı için çürümüştü ve ölüm nedeni belirlenemedi.

DNA Testiyle Kimlik Belirlendi

Dedektifler, olayın cinayet olabileceğini değerlendirerek araştırmayı bırakmadı. Adli Tıp Kurumu'nda kayıp şahıs Murat Arlı'nın oğlu Fırat Arlı ile DNA testi yapıldı. DNA testi sonucunda cesedin Murat Arlı'ya ait olduğu belirlendi. Dedektifler, cesedin Arlı'ya ait olduğunun belirlenmesinin ardından otogara giderek kamera kayıtlarını inceleyip olayı araştırmaya başladı. Arlı'nın cep telefonun izini süren dedektifler, telefonun Kars'ta bir kişinin kullandığını tespit etti. Telefonu kullanan kişinin, Arlı'nın otogarda birlikte yaşadığı arkadaşı Atilla Cücü'nün oğlu olduğu belirlendi.

Öldürdüğü Arkadaşının Telefonunu Kullansın Diye Oğluna Yollamış

Cücü'nün oğlu ile iletişime geçen dedektifler, telefonu babasının kendisine kargo ile kullanması için gönderdiğini belirledi. Bunun üzerine 23 Temmuz günü Adana'da ve Kars'ta yapılan operasyonda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette 5 şüphelinin sorgusu yapıldı. Sorguda Atilla Cücü, bir anlık öfke ile cinayeti işlediğini itiraf etti. Cücü, "Alkollüydüm, kaldığımız yerde bir anlık öfke ile arkadaşımı darp ederek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniyeye sardım ve motosikletim ile drenaj kanalına attım. Çok pişmanım" dedi. Emniyette işlemlerinin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayı itiraf eden Atilla Cücü tutuklanırken diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.