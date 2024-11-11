İkinci Kez Beyaz Saray'a Dönüşü ve Tartışmalar

Bu dönem, sağlığı ve yaşam tarzı hakkında yoğun eleştirilere maruz kalmasına neden oldu. Yaşı ve fiziksel görünümü üzerinden yapılan saldırılar, Trump'ı yeni bir tartışmanın merkezine yerleştirdi; özellikle diyet listesi, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı.

Sızdırılan Diyet Listesi ve Eleştiriler

Trump’a yakın kaynaklar, 78 yaşındaki başkanın günlük diyet programını sızdırdı ve bu bilgilerin ardından sağlıklı beslenme konusundaki eleştiriler daha da alevlendi. Newsweek'in haberine göre, Trump'ın sabah kahvaltı yapmaması ve genel olarak öğün atlaması, birçok kişi tarafından sert bir şekilde eleştirildi; bu durum, sağlık uzmanlarının dikkatini çekti.

Günlük Yeme Alışkanlıkları ve Alkol Tüketimi

Trump'ın yemek alışkanlıkları dikkat çekici bir şekilde şekillenmiş; kahvaltıda genellikle aç kalmayı tercih ederken, sadece çok aç hissettiğinde pastırma ve yumurta tüketiyor. Öğle yemeklerini de çoğunlukla atlayan Trump, yemek yerse köfteli sandviçleri tercih ediyor ve akşamları ise iki hamburger, iki balıklı sandviç ve bir çikolatalı milkshake ile besleniyor. Ayrıca, sıklıkla kola ve alkol oranı yüksek içecekler tüketmesi, diyetinin sağlıksız yönlerini gözler önüne seriyor.