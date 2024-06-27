TÜİK verilerine göre, Türkiye’de doğum oranları düşmeye başladı.

Veriler; 2001’de 2,38 olan doğurganlık hızının 2023’te 1,51’e gerilediğini ortaya koydu.

Bunun üzerine doğum oranındaki düşüş, önümüzdeki günlerde AK Parti tarafından düzenlenecek çalıştayla masaya yatırılacak.

Çalıştayda alınması planlanan tedbirler tartışılacak. Bu tedbirler arasında doğum izninin artırılması, ikinci ve üçüncü çocuğa teşvik verilmesi ve kreş veya bakım süreçlerinin maddi olarak desteklenmesi yer alıyor.

Doğum oranlarının açıklanmasının ardından çalıştay kararı

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı, doğum oranlarındaki düşüşü değerlendirmek ve buna karşı öneriler geliştirmek amacıyla 2 Temmuz’da çalıştay düzenleyecek.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Hakkı Öztürk, yaptığı açıklamada, TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2001’de 2,38 olan toplam doğurganlık hızının 2023’te 1,51 çocuk olarak gerçekleştiğinin duyurulmasının ardından çalıştay düzenleme kararı aldıklarını ifade etti.

Öneriler bakanlığa sunulacak

Öztürk, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın ve akademisyenlerin katılacağı çalıştayın 2 Temmuz’da düzenleneceğini bildirerek, çalıştayda nüfus artış hızındaki düşüşe karşı önerilerin konuşulacağını, bunların da daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sunulacağını kaydetti.

Multidisipliner bir yaklaşımla birçok başlığı içinde barındıran kısa, orta ve uzun vadeli çözüm paketlerine ilişkin uygulama planları hazırladıklarını aktaran Öztürk, bunların iktisadi, kültürel ve siyasal boyutları bulunduğunu anlattı.

Üç temel başlık var

Öztürk, “Üç temel başlık var; doğum izni ile ilgili süre uzatımı, özellikle kadının çalışma hayatı içerisindeyken kreş veya bakım süreçlerinin maddi olarak desteklenmesi ve ikinci ve üçüncü çocuğa teşvik verilmesi gibi konuların uygulanacağı genel paketleri ve çözüm önerilerini bu çalıştayda kararlaştıracağız.” diye konuştu.

Öztürk, nüfustaki yavaşlamanın tüm dünya ülkelerinin mücadele ettiği bir sorun haline geldiğine işaret ederek, bu sorunda başarıya ulaşan ülkeleri incelediklerini belirtti.

Bu örneklerden faydalanarak Türkiye'nin kültür ve geleneğine uygun bir model geliştireceklerini söyleyen Öztürk, şunları kaydetti:

“Alacağımız tedbirlerle birlikte ‘demografik fırsat penceresi’ adı verilen genç ve eğitimli nüfusumuzu hem muhafaza ederek, hem de sayısını arttırarak büyük Türkiye olmaya ilerleyecek mekanizmayı ortaya koymayı amaçlıyoruz.”