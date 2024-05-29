

İslam alemi için önemli olan Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlıyor.

Bu kapsamda da kurbanlıklar pazarlara gelmeye başladı.

Türkiye’nin hayvancılık bakımından önemli merkezlerden biri olan Ağrı’da, Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hazırlıkları hız kazandı.

Ancak her yıl Kurban Bayramı öncesi Doğu Anadolu’dan batıya sevk edilen kurbanlık oranlarında bu sene düşüş yaşandı.

Pazarın en büyük hayvanı 220 bin liraya alıcı buldu

Bunun yanı sıra yoğunluğun gözlemlendiği Ağrı Canlı Hayvan Borsası’nda hayvanlarını görücüye çıkaran vatandaşlar ile kurban alışverişi yapan vatandaşlar arasında yaşanan pazarlık, renkli görüntüler oluşturdu. Pazarın en büyük hayvanı olan 900 kilogramlık Şampiyon ise 220 bin lirayla sahibini buldu.

"Bu sene sevk yok"

Bu yıl batı illerine yapılacak olan sevkiyattan endişe duyduklarını ifade eden vatandaşlardan Eşref Efe, "Bu sene sevk yok. İnsanlar korkup götüremiyor. Burada satarken ellerinde kalsa çok sorun değil ama batıya götürüp satamazlarsa çok zarara girerler. 5 tane hayvanım var, Kurban Bayramı’na kadar satamam diye korkuyorum." dedi.