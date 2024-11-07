Her hafta Van’ın farklı bölgelerinde doğa bilincini artırmaya yönelik etkinlikler gerçekleştiren kulüp, bu hafta da sonbahar renklerine bürünen Masiro bölgesinin güzelliklerini keşfetti. Rota Doğa Sporları Kulübü’nden 35 doğaseverin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, bölgenin eşsiz doğası ve mağaraları büyük ilgi gördü.

Masiro Kanyonu’na yapılan yürüyüş sırasında katılımcılar, çeşitli doğal zorlukları aşarak mağaralar bölgesine ulaştı. Doğaseverler, kanyonun etrafında sararan ağaçların ve doğal güzelliklerin tadını çıkarırken, mağaralar bölgesine geçiş için dereden geçmek durumunda kaldı.

Konuya ilişkin bilgi veren Rota Doğa Sporları Kulübü yöneticilerinden Sedat Karacan, Van Gölü Havzası'nın güzelliklerini keşfetmek ve yeni rotalar belirlemek üzere etkinlikler düzenlendiklerini belirtti. Bu haftaki etkinliklerini eşsiz doğa güzelliğine sahip Masiro Kanyonu olduğunu ifade eden Karacan, bu güzelliklere sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.