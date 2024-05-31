Tütün kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalar yürüten kurum ve kuruluşlar tarafından çeşitli çalışmalar yapılsa da, ülkemizde tütün kullanımı hala çok yüksek.

Kalp ve damar rahatsızlıkları ve kanser hastalığının yanı sıra solunum sistemi rahatsızlıkları, böbrek hastalıkları, beyin hastalıkları ve buna benzer birçok hastalığın sebeplerinden biri olarak görülen tütün kullanımına, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Gününde dikkat çekildi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, tütün kullanımın Van’da oldukça yaygın olduğuna değinerek, “Tütün ve tütün ürünleri Van ilimiz için çok önemli bir sorun. Çok yaygın ve fazla tüketim söz konusu maalesef… Tütün ürünlerinin yanında sağlıksız beslenme alışkanlığı ve spor yapmama da eklenince kalp ve damar hastalıkları kaçınılmaz oluyor.” ifadelerini kullandı.

Ülkemizde 81 ilde tütün kullanımını azaltmaya ilişkin çalışmalarda bulunan pek çok kuruluş bulunuyor. “Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı”, “Sigara Bırakma Poliklinikleri”, “TUBATİS” AMATEM, ÇEMATEM, YEDAM gibi kuruluşlar tütün kullanımını bırakmak isteyen bireylere tıbbi ve psikolojik destekte bulunuyor.