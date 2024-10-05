Güney, bu tür firmalar aracılığıyla yapılan alımların genellikle sahte veya gramajı ve ayarı düşük mücevherlerle sonuçlandığını belirtti ve alışverişlerin yalnızca güvenilir, fiziksel mağazaları olan firmalardan yapılması gerektiğini önerdi.

İnternetten Alışverişte Dikkat Edilmesi Gerekenler

Güney, internet alışverişinin hayatımızda giderek yaygınlaştığına dikkat çekerek, altın alımının da bu trende dahil olduğunu ancak dikkat edilmesi gereken birçok tuzak bulunduğunu ifade etti. Özellikle "ucuz altın" yanılgısına kapılmanın tehlikelerine işaret eden Güney, altının uluslararası bir değer taşıdığını hatırlatarak, çok düşük fiyatlarla sunulan mücevherlerin gerçek değerinin yansıtılmadığını belirtti. Dolayısıyla, bu tür alışverişlerde oluşabilecek kayıpların ciddi bir maddi zarar doğurabileceğini ifade etti.

Fiziki Mağaza Olmadan Alışveriş Yapmanın Riskleri

Mücevher alışverişlerinde, firmanın fiziki bir mağazasının olup olmadığını kontrol etmenin önemine değinen Güney, ürünle ilgili bir sorun yaşandığında geri dönüş yapabileceğimiz bir yerin bulunmasının hayati olduğunu vurguladı. İnternet üzerinden yapılan alımlarda sıkça karşılaşılan sahtecilik, düşük gramaj ve ayar sorunları, alıcıların ciddi mağduriyetler yaşamasına yol açabiliyor; bu durum, dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için firmanın güvenilirliğini araştırmanın ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor.