Dible'nin temel özellikleri şunlardır:

İçeriği: Dible genellikle kuzu veya koyun etinin kullanıldığı bir yemektir. Ete, soğan, domates, kırmızı biber, sarımsak, baharat ve çeşitli sebzeler eklenerek hazırlanır.

Pişirme Yöntemi: Dible, genellikle çömlek veya tencere içinde uzun süre, kısık ateşte ve kapak altında pişirilir. Bu sayede etler yumuşar ve lezzetleri birbirine karışır.

Lezzet Profili: Dible, yoğun ve lezzetli bir tat sunmaktadır. Kırmızı et, sebzeler ve baharatların uyumlu bileşimi dibleye karakteristik bir lezzet kazandırır.

Yerel Varyasyonlar: Dible, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bazı ufak değişikliklerle yapılabilmektedir. Kullanılan malzeme miktarları ya da pişirme yöntemi bölgeye göre farklılık gösterebilir.

Servis ve Tüketim: Dible genellikle sıcak olarak servis edilir ve ekmek, pilav veya bulgur ya da yoğurtla birlikte tüketilir.

Dible, Türk mutfak kültürünün önemli bir parçası olup, birçok bölgede evlerde ve restorantlarda sıklıkla hazırlanmaktadır.