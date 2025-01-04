“75. Yıl Romandan Sahneye Projesi”, “DT Genç Sahne Projesi”, “Filozof Çocuklar Projesi” kapsamında çeşitli oyunlar sahneleyecek Devlet Tiyatroları ocak ayında 23 ildeki 13 yerleşik, 9 turne sahnesinde toplam 870 temsil verecek. Devlet Tiyatroları'nın ocak ayı yeni oyunları ve gösterileceği yerler şu şekilde:

Ankara Devlet Tiyatrosu'nda “Gök Kubbe” Şinasi Sahnesinde, 21 Ocak Salı günü; “Üç Kız Kardeşi Beklerken” Şinasi Sahnesinde, 28 Ocak Salı günü oynanacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda “75. Yıl Romandan Sahneye Projesi” kapsamında “Hepyek” Garibaldi Sahnesinde, 18 Ocak Cumartesi günü; “75. Yıl Romandan Sahneye Projesi” kapsamında “Kuş Dili” Küçükçekmece CKSM Sahnesinde, 23 Ocak Perşembe günü gösterilecek.

İzmir Devlet Tiyatrosu'nda “İlerleme” Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesinde, 28 Ocak Salı günü oynanacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nda “Hayaletle Dans” Ahmet Vefik Paşa Sahnesinde, 22 Ocak Çarşamba günü; “Mağara Kadını” Feraizcizade Oda Tiyatrosunda, 30 Ocak Perşembe günü sahnelenecek.

Adana Devlet Tiyatrosu'nda “75. Yıl Romandan Sahneye Projesi” kapsamında “Buzdan Kılıçlar” 01 Burda PGM Sahnesinde, 28 Ocak Salı günü oynanacak.

Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda “Dolu Düşün Boş Konuş” Atapark Haluk Ongan Sahnesinde, 9 Ocak Perşembe günü; “DT Genç Sahne Projesi” kapsamında; “Savaş Müzesi” Atapark Haluk Ongan Sahnesinde, 16 Ocak Perşembe günü gösterilecek.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda “Filozof Çocuklar Projesi” projesi kapsamında “Çorap Gonzo” isimli çocuk oyunu Orhan Asena Sahnesi Fuaye Alanında, 3 Ocak Cuma günü küçük izleyicileriyle buluştu. “Kurt Adam” Kayapınar Kültür Merkezi Sahnesinde, 14 Ocak Salı günü; “75. Yıl Romandan Sahneye Projesi” kapsamında “Uzunharmanlar'da Bir Davetsiz Misafir” Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesinde, 30 Ocak Perşembe günü izleyicilerle buluşacak.

Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda “Ayak Takımı Arasında” Erzurum DT Sahnesinde, 23 Ocak Perşembe günü sanatseverlere sunulacak.

Konya Devlet Tiyatrosu'nda “Taj Mahal Muhafızları” Konya DT Sahnesinde, 9 Ocak Perşembe günü oynanacak.

Van Devlet Tiyatrosu'nda “Maskeliler” Van Kültür Merkezi Sahnesinde, 23 Ocak Perşembe günü izleyicilerle buluşacak.

Kayseri Devlet Tiyatrosu'nda “Kiralık Konağın Kaba Güldürüsü” Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesinde, 9 Ocak Perşembe günü ilk gösterimlerinde sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: İHA