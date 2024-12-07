Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'nın fon kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 650 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 950 bin liraya yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 650 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını, 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 950 bin liraya yüksetti.

2024 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 43,93 OLARAK BELİRLENDİ

27.11.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 574 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2024 yılı için % 43,93 (kırk üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Yeniden değerleme oranının etkilediği konulardan bazıları şunlar:

Gelir vergisi dilimleri,

Yemek yardımı istisnası,

Yol yardımı istisnası,

Kira geliri istisnası,

Değerli Kağıt bedelleri,

Motorlu taşıtlar vergisi tutarları,

Çevre temizlik vergisi tutarları,

Yurt dışı çıkış harcı,

Kiralanan binek araçlara ilişkin gider yazılabilecek tutar,

Binek otomobillerin iktisabına ilişkin KDV ve ÖTV toplamının gider olarak dikkate alınabilecek tutarı,Vergi Usul Kanunu'nda düzenlenen; fatura kullanma mecburiyeti, usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları gibi çeşitli had ve miktarlar,

Maktu damga vergileri ve damga vergisine ilişkin üst sınır,

Harç tutarları (Pasaport, tapu işlemleri, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı vb.),

Yıllık KDV iadeleri için geçerli asgari iade tutarları,

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, kalan yatırıma katkı tutarının, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması,

24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında Gelir Vergisi Kanunu'nun mülga Ek: 1-6. maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımlarda, kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili yılında uygulanamayan yatırım indiriminin, izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılması.