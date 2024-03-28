Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında yarın akşam saatlerinde Van’a gelecek olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kentte çeşitli temaslarda bulunacak.

Yarın ilk olarak Bitlis’i ziyaret edecek olan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, akşam saatlerinde ise Van’a gelecek. Geceyi Van’da geçirecek olan Genel Başkan Babacan, Cumartesi günü ise çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

Cuma günü saat 20.00’de Edremit çarşısında partililer tarafından karşılanacak olan Genel Başkan Babacan, buradan konaklayacağı otele geçiş yapacak.

Genel Başkan Babacan ilk olarak Cumartesi günü 11.30’da basın mensuplarıyla buluştuktan sonra 12.30’da Oto Sanayi esnafını ziyaret edecek. Van AVM önünden Beşyol istikametine doğru esnafı ziyaret edecek olan Babacan, akabinde Edremit ilçesindeki esnaflarla buluşacak.

Genel Başkan Babacan Van ziyaretinde Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Erkan İrven başta olmak üzere, ilçe belediye başkan adayları için Van halkından destek isteyecek.

İftarı Van’da yapacak olan Genel Başkan Babacan daha sonra kentten ayrılacak.

“GENEL BAŞKANIMIZ İLİMİZDE KAPSAMLI ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRECEK”

Genel Başkan Babacan’ın Van ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Erkan İrven, “Öncelikle Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinin DEVA Partimiz başta olmak üzere, ülkemize ve ilimize hayırlar getirmesini diliyorum. Vanlıların özlemle beklediği Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan yarın Van’a gelecek. Yarın akşam saatlerinde Van’a gelecek olan Genel Başkanımız Cumartesi günü ise ilimizde kapsamlı ziyaretler gerçekleştirecek” dedi.

Av. İrven; “Bütün DEVA gönüllülerini Genel Başkanımızın kapsamlı etkinliğine bekliyoruz. Bu seçim başta ülkemiz olmak üzere, ilimiz için büyük önem arz ediyor. Pazar günü sandık başına giderken önümüzdeki 5 yıl için iyi karar vermemiz gerekiyor. DEVA Partisi olarak bu seçimde iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. DEVA Partisi olarak Van’ı yönetmeye talibiz. Bu anlamda Van halkından yetki istiyoruz” ifadelerini kullandı.