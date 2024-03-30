Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçime 24 saatten az bir süre kala Van’da parti teşkilatı ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Babacan, DEVA Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını basına takdim etti.

İRVEN: GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPTIK

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın basınla bir araya geldiği toplantıda konuşan DEVA Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erkan İrven, "Bu göreve talip olduğumuz günden bu yana çok güzel çalışmalar yaptık. Sahada partimize karşı güzel bir teveccüh var, devam eden tüm süreçlerde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. 31 Mart Yerel Seçimleri hem Van hem de Türkiye için önemlidir, bu seçimde vereceğimiz tüm oylar çok büyük önem arz ettiğini bildirmek isterim." şeklinde konuştu.

ALTUN: VAN'DA ÇOK BÜYÜK DEĞERLER YETİŞTİ

Siyasi kariyerine DEVA Partisinde devam eden, Parti Genel Başkan Başdanışmanı Kerem Altun, "Uzun bir maratonun sonuna Van'da noktayı koyuyoruz, kadim bir şehre sahibiz, bu kadim topraklarda kimler yetişmedi ki. Birer değer olarak iz bırakıp köşelerine çekilen çok değer yetişti Van'da, şimdi de yepyeni bir sayfa açılıyor. Demokrasi ve Atılım diye nitelendirdiğimiz bir anlayış geliyor, bundan sonra da öyle olacak. Samimi insanların rol aldığı bir siyasi hareketin mensubu olmaktan mutluluk duyuyorum. Aramızda genel başkanımız Ali Babacan da bulunuyor, Türk siyasi tarihinde derin izler bırakmış; sözleri, davranışları ile rol model olmuş bir insanın aramızda oluşu bizleri mutlu ediyor. Bu seçimin ülkemize fayda ve müjde vermesini diliyorum." diye konuştu.

BABACAN: ZİYARET ETTİĞİM 63’ÜNCÜ İLDEYİM

Seçim çalışmaları kapsamında 63’üncü ve son durağı Van’da konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bugün kadim şehrimiz Van'da, basın toplantımıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Teşkilattan arkadaşlarımızın da olacağı bu toplantıya hoş geldiniz. Seçimlerden sonraki tabloyu belirleme açısından baktığımızda bugün son çalışma günümüz, kampanya kapsamında seçim yasakları bugün saat 18.00'da başlayacak.

Başta büyükşehir adayımız olmak üzere bu ülke için 'ben varım' diyen tüm adaylarımıza teşekkür ediyorum, kampanyalarımıza destek sağlayan teşkilat mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Türkiye'de ziyaret ettiğim 63'üncü ildeyim.” dedi.

“DOĞUDAN BAKILDIĞINDA İLK TURİZM KAPISI VAN”

Van’ın unutulduğunu düşündüğünü dile getiren Babacan, “Halka son mesajı Van'dan vermek istedim. Van'a Ankara'dan bakıldığında bir unutulmuşluk var, Van ile ilgili kişi başına düşen gelire bakıldığında son sıralarda yer alıyor.

Doğudan bakıldığında ilk turizm kapısı olan Van'ın, turizmin rota dışına itilmesi kabul edilebilir değil. Van Gölü tabiat harikası olmasına rağmen yeteri kadar özen gösterilmemesi bu tabiat harikasını yok ediyor. Belki de en önemlisi gençler! Genç işsiz sayısı çok yüksek, bir gencimizin doğduğu topraklarda değil başka yerde yaşama arzusu üzücü bir durum, iş için başka yere giden çok gencimiz var.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ortak demokrasi sorunlarının olduğunu düşünen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Türkiye’nin ortak sorunları var! Pek çok şehirde kayyum uygulaması var, demokrasilerde kayyum kabul edilemez, halkın iradesine idari bir kararla müdahale edilemez, vatandaşlarımızın sandığa olan güvenini zedeler diye söyledik. Belediye başkanları hata yapabilir, kanun karşısında yaptırımlar da yapılır fakat buna karar verecek kurum bağımsız mahkemelerdir.

Ben buradan tüm Vanlı vatandaşlarımıza sesleniyorum; asla demokrasiden vazgeçmeyin. Her bir oy çok önemli, sandık günü iradenizi mutlaka kullanın. Desteği sadece belediye başkan adayları için istemiyoruz aynı zamanda belediye meclis üyeleri için de oy istiyoruz. Deva Partisi olarak attığımız her adım demokratik ve meşru olacak..." diye açıklamalarına devam etti.

Partisinin genel siyaset anlayışına da değinen Ali Babacan, şunları söyledi;

"Her adımımıza dikkat eden bir siyasi anlayış içerisindeyiz. Önce insan odaklı devlet sistemi olmalı, bizler de devletin varlığı ve gücünü bu ülkede yaşayan vatandaşın hakkını hukukunu korumaya yönelik çalışmaların olduğu anlayış ile ilerliyoruz. Bakanlık yaptığım dönemlerde de insan hakları için elimden geleni yaptım, bu anlamda insan kaynaklı her türlü temel hak ve hukuku parti olarak önemsiyoruz.”

“ANA DİL BİR İNSANIN ANNESİNİN AK SÜTÜ KADAR HELALDİR”

Ana dil konusuna değinen Babacan, “Ana dil bir insanın annesinin ak sütü kadar helaldir, yasaldır. 21’inci yüzyılda hâlâ bu sorunları konuşuyoruz, bilinmeyen bir dil deniliyor. Türkiye Cumhuriyeti toprakları içerisinde en çok konuşulan ikinci dile bilinmeyen dil denilemez. Buna mecliste çözüm getirilmeli, bu gerçeklerden kaçarak sorunlar çözülemez, Kürt sorununu da görmezden gelerek sorunu çözemeyiz.” diye konuştu.

DEVA Partisi’nin kalkınma anlayışına değinen Babacan, şu ifadeleri kaydetti;

"Van'da Van'ın derdiyle ilgilenen yerel yönetim anlayışı olsaydı, bugün Van hayal edemeyeceğiniz kadar ilerlemiş, büyük bir cazibe merkezi olacaktı. Uluslararası alanda güvenilir bir aktör olan Türkiye ancak sınır illeri kalkınabilirse kalkınır… Bu şekilde güven olur, yatırım olur ve şehir kalkınır, bundan dolayı da belediyelere, meclis üyeliğine ve tabii ki ülke yönetimine talibiz. Bugün saat 18.00'den itibaren seçime dair bir takım yasal uygulamalar başlayacak ama ben yine de parti teşkilatına sesleniyorum, yasal uygulamaların başladığı saate kadar çalışmalarınıza devam edin.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve ilçe belediye başkan adayları ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı, ardından toplantı sonlandırıldı.