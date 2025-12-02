Maçtan dakikalar

23. dakikada orta sahanın sağından paslaşarak kullanılan serbest vuruş sonrası İlkay Gündoğan, sağ kanattan topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte iyi yükselen Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

27. dakikada Sara’nın ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

27. dakikada Barış’ın pasında orta alanda topla buluşan Sane, rakip savunma oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına hareketlendi. Alman oyuncunun, ceza yayının önünden yaptığı vuruşta Oosterwolde’ye çarparak yön değiştiren top ağlarla buluştu. 0-1

41. dakikada Semedo’nun sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topa kale önünde savunma müdahale etti. Arka direğe açılan topa Asensio kayarak vuruşunu yaptı, ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

44. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrası savunmanın uzaklaştıramadığı topa En-Nesyri vurdu, kale önünde Edson Alvarez’in dokunduğu top ağlara gitti. VAR’dan gelen uyarıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Yasin Kol, elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.

49. dakikada Sane’nin pasında topu alan Osimhen, ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye sert bir şut gönderdi. Kaleci Ederson soluna uzanarak topu kornere çeldi.

60. dakikada Sanchez, ceza sahası içi sağ tarafından topu penaltı noktası yakınına çevirdi. O noktada Sane’nin vuruşu sonrası savunmaya çarpan top kornere gitti.

84. dakikada Talisca’nın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

88. dakikada Edson Alvarez’in ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda top kaleci Uğurcan’da kaldı.

90. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşu sonrası kale önünde Skriniar iyi yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

90+5. dakikada sol tarafta topu alan Levent, ceza sahasına kavisli bir orta gönderdi. Penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yapan Duran, kaleci Uğurcan’ın solundan topu filelerle buluşturdu. 1-1

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown (Levent Mercan dk. 89), Edson Alvarez, Dorgeles Nene (Oğuz Aydın dk. 79), Marco Asensio, İsmail Yüksek (Fred dk. 79), Kerem Aktürkoğlu (Anderson Talisca dk. 63), Youssef En-Nesyri (Jhon Duran dk. 63)

Yedekler: Tarık Çetin, Mert Hakan Yandaş, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Rodrigo Becao

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Yunus Akgün dk. 90+3), Lucas Torreira (Berkan Kutlu dk. 90+7), Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan (Arda Ünyay dk. 77), Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen (Mauro Icardi dk. 89)

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Gökdeniz Gürpüz

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Jhon Duran (dk. 90+5) (Fenerbahçe), Leroy Sane (dk. 27) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Nelson Semedo, Jayden Oosterwolde, Ederson (Fenerbahçe), Mario Lemina, Okan Buruk (Teknik Direktör), Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Uğurcan Çakır (Galatasaray)