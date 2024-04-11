Mustafa Destici, Ramazan Bayramı ikinci gününde partililerle Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrine ziyarette bulundu. Kabre karanfil bırakan Destici, Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti. Destici, daha sonra parti genel merkezinde partililerle bayramlaştı. Bayram sebebiyle şehirler arası yollarda yaşanan trafik yoğunluğuna değinen Destici, bayram dönüşü yola çıkacak vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. Destici, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapılması ile ilgili, "Düşmanımızın eşine de olsa yapılan ahlaksızlığı doğru bulmayız. Net devlet düşmanıdır, teröristtir ama buna rağmen biz karısına yapılanı doğru bulmayız. Çünkü ahlaksızlığın tümüne karşıyız. Kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın" ifadelerini kullandı.

'İYİ PARTİ'NİN YAKLAŞIMI, BİRTAKIM ÇEVRELERİ RAHATSIZ ETTİ'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kongrede aday olmayacağını açıklamasını değerlendiren Destici, "Onunla yola çıkanların, hemen ilk dakikada, fırsat önlerine gelmiş gibi adaylıklarını açıklaması, siyasi ahlaka ya da siyasi vefaya ne kadar uygun bilmiyorum. O kadrolara düşen şey, 'Evet siz aday olmuyorsunuz ama biz sizi bırakmıyoruz, sizin tekrar aday olmanızı istiyoruz' deyip bunun mücadelesini vermeleri gerekirdi. Akşener ve partisi genel seçimlerden sonra kendisine yol çizdi. 'Artık PKK ve terör örgütü uzantılarıyla iş birliği yapanlarla iş birliği yapmayacağım' dedi. Bu yaklaşım, birtakım çevreleri rahatsız etmiş gözüküyor ama Türkiye'nin bu yaklaşıma ihtiyacı vardı" dedi.