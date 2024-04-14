Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail’in Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme amacıyla İran’ın başlattığı ‘Gerçek Vaat’ isimli operasyon ile ilgili X hesabından açıklama yaptı. Destici, “Anlaşılan Trump'ın 7 Kasım 2023’de itiraf ettiği gibi İran, ABD ile ‘arka kapı’ siyaseti yürütmüş ve abartılı bir animasyon sahneye koymuştur. Yine olan Filistinli, Lübnanlı ve Ürdünlü masum insanlara oldu” dedi.

İsrail’in Şam'daki konsolosluk saldırısına misilleme amacıyla İran’ın başlattığı ‘Gerçek Vaat’ isimli operasyonu ile ilgili X hesabından açıklama yapan Destici, “Ortadoğu, Rusya, Çin, AB ve ABD’nin yeni savaş alanı halini alıyor, cepheler ve taraflar yeniden belirleniyor. Şam suikastlarına misilleme yapar gibi gözüken İran, gece boyunca İsrail’e sözde kamikaze SİHA’lar ve isimleri abartılı balistik füzelerle saldırdı. Bir operasyon yapacaksın, bütün dünya 3 gün öncesinden, ‘Ha attılar, ha atacaklar’ diye bekleyecek. Sonuç, yine elde var sıfır” dedi.

“Dün geceki içi boş saldırılar, bir operasyon değil ancak sipariş edilmiş ve icazeti alınmış gaz alma eylemi olarak kayıtlara geçmiştir” diyen Destici, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Anlaşılan Trump'ın 7 Kasım 2023’de itiraf ettiği gibi İran, ABD ile ‘arka kapı’ siyaseti yürütmüş ve abartılı bir animasyon sahneye koymuştur. Yine olan Filistinli, Lübnanlı ve Ürdünlü masum insanlara oldu. İsrail’e dokunma, ABD’ye dokunma, Avrupa’ya dokunma ama yansın Ortadoğu. Yansın Müslümanlar. İsrail'de cevap veriyormuş gibi bir iki hamle yapar, dağı taşı bombalarsa olay tatlıya bağlanır. İran’ın BM Temsilciliği, “İsrail’e yönelik hava saldırılarımız İsrail’in Şam’daki diplomatik tesislerimize yönelik saldırısına cevap niteliğindeydi” dediğinde, İran’ın mukabele-i bilmisil hamlelerinin sınırlı olacağı netleşmiş, konu kapanmıştı aslında.”

Destici, “Sonuç, İran, eli ile uluslararası arenada ve iç siyasette köşeye sıkışmış olan terörist İsrail ve katil Netanyahu'ya nefes alacak bir pencere açtı ve İsrail'in Filistin’de katliama uzunca bir süre daha devam edecek bahanesi oldu. Bu bahane ile İsrail’in Filistin üzerinde yer alan hedeflerini gerçekleştirme yolu sonuna kadar açılmış, ABD ve müttefiklerinin Ortadoğu'da İsrail'in hamisi olarak kalması için yeni bir zemin oluşturulmuş oldu. Saldırılarda hayatını kaybeden müslümanlara ve masum insanlara Cenab-ı Hakk’tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum. Yüce Allah zalimleri ve onları destekleyen, iş tutan ya da danışıklı dövüş yapanları da kahretsin. Elbette sonunda Hakkı tutanlar ve samimi bir şekilde mazlumların yanında duranlar kazanacaktır” dedi.