Maçtan dakikalar
17. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Atilla Mocsi’nden aldığı pasta ceza sahasının dışından vuruşunu gerçekleştiren Hojer’in şutunda top Muslera’nın kucağında kaldı.
33. dakikada sol kanattan Mithat’ın ortasında topa gelişine vuran Taha Şahin’in şutunda savunmadan sekerek Akintola’nın önüne düştü. Topu düzelttikten sonra vuruşunu gerçekleştiren Akintola’nın şutunda top savunmadan sekerek kornere çıktı.
28. dakikada Torreira’ya pres yaparak topu alan Abdulkadir Ömür’ün pasında topla buluşan Sowe, ilerledikten sonra şutunu çekerken top direkten döndü.
42. dakikada Ali Sowe ile gelişen kontra atakta, topu ceza sahasına koşu yapan Akintola'ya aktardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
43. dakikada sol kanatta Mithat’tan aldığı pasla Hojer, ceza sahasına ortalarken Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda Muslera sağına yatarak topun sahibi oldu.
47. dakikada sağ kanattan Frankowski’nin ortasında Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
53. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Abdülkadir Ömür’ün pasında topla çizgiye kadar inen Akintola’nın ceza sahasının içerisine gönderdiği pasında Ali Sowe meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
87. dakikada kanattan kullanılan köşe vuruşunda Lemina kafayla indirdi. Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mustafa Savranlar
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Atilla Mocsi (Jurecka dk.90+2), Alikulov, Casper Hojer, Papanikolaou, Ibrahim Olawoyin (Zeqiri dk.90+2), David Akintola, Abdülkadir Ömür (Ghezzal dk.70), Mithat Pala (Berkay Özcan dk. 79), Ali Sowe
Yedekler: Grbic, Emrecan Bulut, Buljubasic, Efe Doğan, Ayberk Karapo, Doğanay Avcı
Teknik Direktör: İlhan Palut
Galatasaray: Fernando Muslera, Carlos Cuesta (Eren Elmalı dk. 46), Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Frankowski, Gabriel Sara (Kerem Demirbay dk. 90+3), Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz (Kaan Ayhan dk. 89), Mertens (Sallai dk. 46), Ahmed Kutucu (Lemina dk.60), Osimhen
Yedekler: Günay Güvenç, Berkan Kutlu, Jelert, Yusuf Demir, Metehan Baltacı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Ali Sowe (dk. 54) (Çaykur Rizespor), Osimhen (dk. 47 ve 86) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Akintola, Mithat Pala, Tarık Çetin (Çaykur Rizespor), Cuesta, Muslera (Galatasaray)