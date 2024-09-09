Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından limana gelen gemi, bir süre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencileri ağırladı.

Daha sonra gemi, liselilere okul olarak hizmet vermek için düzenlendi. "Yüzen Okul", 2024-2025 eğitim öğretim yılında lise öğrencilerini ağırlamaya başladı.

Rauf Bey Gemisi'nde, depremlerde hasar alan merkez Antakya ilçesindeki Osman Ötken Anadolu Lisesi'nden 523 öğrenci için ilk ders zili çaldı.

Öğrencilerin yatılı kaldığı gemide, dersler başladı.