Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardında uzmanlardan peş peşe açıklamalar gelmeye deva ediyor. Artçı sarsıntıların hissedildiği deprem bölgelerinde panikler yaşanmaya devam ediyor. Deprem hakkında Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak, kritik açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Kaan Şevki Kavak, Malatya'dan kuzeye doğru hala kırılmamış faylar bulunduğunu, Malatya civarında yoğunlaşan sismisite varlığı olduğunu hatırlattı.

"Ülkemiz büyük gerilmelerin etkisinde"

Japonya'daki depremlere kıyasla Türkiye'deki depremlerin daha yüzeyde olmasının kıta üzerinde yer almasından kaynaklandığına vurgu yapan Prof. Dr. Kavak, şöyle konuştu:

"Ülkemiz dünya ölçeğinde kıtasal anlamda büyük gerilmelerin etkisinde. Özellikle üzerinde yaşadığımız kıtaların dinamik olması, birbirleriyle etkileşim halinde bulunması ve bunun sonucunda da ülke sınırları içerisinde çok büyük öneme sahip 2 ayrı fay zonunun ülkemizi etkilemiş olması nedeniyle büyük bir deprem yaşadık. Ülkenin şanssızlığı 2 büyük depremin art arda meydana gelmesi.

"Esas gerilmeyi oluşturan ana kırık zonlar"

Her ne kadar 2 deprem de ayrı sistem olarak görülse de 2'sinin de birbirine bağlı sistem olduğunu birçok yer bilimci arkadaşlarımız da belirtti. Ülkemizi etkileyen Doğu Anadolu fay zonu ve onun devamındaki Ölü Deniz fay zonu bu 2 depremdeki esas gerilmeyi oluşturan ana kırık zonlar. İlki 7.8 ikincisi ise 7.6 civarında büyüklüğe sahip ve bunların sonuçlarını hep beraber kötü bir şekilde yaşadık. Birçok yer bilimci şu anda sahada incelemelere devam ediyor."

"Malatya civarında yoğunlaşan sismik bir etki var"

Doğu Anadolu ve Ölü Deniz fay zonu arasında kalan bölgedeki yerleşim yerlerinin de şu anda ülkenin diri fay haritasında yer alan bazı faylar tarafından etkilenebileceğini belirten Kavak, şu sözleri kullandı:

Coulomb stres modeliyle ilgili çalışmalar ve radar görüntülerinden alınan bazı çalışmaları söyleyebiliriz. Bu 2 depremin sonucunda stres alanları, dikkat edilecek bazı bölgeler olduğunu bize söylemekte. Özellikle Coulomb stres modeliyle analiz yapan yurt içi ve yurt dışındaki araştırmacılar bazı faylar üzerinde gerilimlerin arttığını ve dikkatli olunması gerektiğini açıklıyorlar. Özellikle Malatya civarında yoğunlaşan sismik bir etki var. 3-4 gün önce Malatya'da da normal artçı depremlerin üzerinde bir artçı depremle şehir içinde bazı yıkımlar oldu.

süperhaber