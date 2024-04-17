Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, milletvekilleri ve il yönetimi ile birlikte YSK protestoları esnasında tutuklanan ve bugün tahliye edilen Muhammed Orhan'a ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan "Tu bi xêr hatî, Hoş geldin. Hukuksuz bir şekilde tutuklanan tüm kardeşlerimiz ailelerine kavuşmalı, bu adaletsizlik derhal son bulmalıdır." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Van İl Başkanlığı konuyla ilgili X platformu üzerinden, "Van halkının iradesinin gaspına karşı yapılan demokratik protestolar sürecinde haksız bir şekilde tutuklanan Muhammed Orhan bugün yapılan itiraz sonucunda serbest bırakıldı. Van Büyükşehir Belediyesi eş başkanlarımız, vekillerimiz ve il yönetimimiz Muhammed'i ve ailesini ziyaret etti." paylaşımında bulundu.