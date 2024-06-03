Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti )Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, partisinin Hakkari’de yaşanan gelişmelere ilişkin MYK kararlarını açıkladı. DEM Parti, Belediye Eş Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınıp yerine kayyım atanmasına karşı nöbet eylemlerine başlıyor.

Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, son dönemdeki gündemlere ilişkin partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Koçyiğit'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şu anda uygulanan OHAL hukukudur; bu mudur normalleşme? Bu mu demokratik anayasa için attığınız ilk adım? Belediyenin toplam borcu 348 milyon. Buna rağmen geldikleri günden beri halka hizmet etmeye çalışıyorlar. Yerel yönetimler demokrasinin kılcal damarlarıdır. Halkın iradesi seçimle tecelli etmiştir.

Siyasi rekabeti sandıkta kaybetmiş olanların antidemokratik uygulamaları bu gerçeği asla değiştirmeyecektir. Tüm demokratik kamuoyunu tepkisini en yüksek şekilde göstermeye davet ediyoruz. Siyasilerden sivil topluma aydın ve sanatçılardan yüreği demokrasiden yana atan herkes bu kayyım hukuksuzluğuna karşı ses çıkarmalıdır. Bu karar Türkiye demokrasisine ve muhalefete kurulmuş büyük bir kumpastır. Aslında muhalefeti bölmeye demokrasini mücadelesini bölmeye çalışan büyük bir tuzaktır.

Hakkari'de demokratik hakkımızı sonuna kadar kullanacağız ve halkımıza ait olan belediyemizi sonuna kadar savunacağız. Nöbet eylemlerine başlayacağız. Bugün saat 18.00'de İstanbul Şişhane'de bir basın açıklaması gerçekleşecek. Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları da orada olacak. "