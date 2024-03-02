DEM Parti, Van sanat sokağında merkezi seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi. Davul – zurna eşliğinde halayların çekildiği seçim ofisinin açılışına Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, Demokratik Bölgeler Partisi(DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve DEM Parti Van İl Eş Başkanları Gülşen Kurt, Veysi Dilekçi, DEM Parti Van Milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı.

Açılışta konuşan DEM Parti Van İl Eş Başkanı Gülşen Kurt, “Biliyorsunuz ki zor bir süreçten geçiyoruz, aynı zamanda önemli bir süreç bizi bekliyor. 31 Mart günü yani 29 gün sonra bir yerel seçime gidiyoruz, bu yerel seçim bizim için sıradan bir seçim olmayacak, 31 Mart gününde kentimizi ve kendimizi ekolojik, kadın özgürlükçü bir anlayışla halkımızla hep beraber yöneteceğiz.” dedi.

Açılışa katılmak üzere Van’a gelen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, kent girişinde karşılandı. Bayındır, büronun açılacağı Sanat Sokağı’na geldi. Bayındır ve DEM Partili belediye eş başkan adayları burada partililerce karşılandı.

Van’da seçim ofisi açılışına katılan DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Vanlı seçmenlere de, “Sizin eviniz burası, onur duyulacak yer de burasıdır” diyerek seslendi.

“SİYASET ALANINI KADIN ALANINA ÇEVİRECEĞİM”

Seçim Ofisinin açılışı öncesinde konuşma yapan Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Neslihan Şedal, “Kadın arkadaşlarımıza söz veriyoruz. Siyaset alanını kadın alanına çevireceğiz. Kadınların siyasette, sivil toplumda yer almasını istemiyorlar. Kentimizin büyük problemleri var. Kadın yoksulluğu, ulaşım, göç, sosyal aktiviteler açısından büyük sorunlar var. Biz eş başkan olduğumuzda tüm bu sorunları çözeceğiz. Biz kentimizi birlikte yöneteceğiz. Bu başarı Vanlı kadınlar, gençlerin başarısıdır” dedi.

“KAYYIMLARI GÖNDERECEĞİZ”

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan da, “10 yıldır kentlerimizde var olan kayyımları 31 Mart’tan sonra göndereceğiz. Bu kente kayyım atanmasaydı, bu kentte bu kadar sorun yaşanmazdı. Her açıdan bu kentin büyük sorunları var” diyerek; “Bu kentin gençlerini yoksulluğa mahkum ettiler. Biz bu durumu asla kabul etmeyeceğiz. Biz tüm sorunlarımızı birlikte çözeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Seçim Ofisinin açılışı gerçekleştirildi.