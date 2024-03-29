Musa Anter Parkı’nda düzenlenen final mitingine; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Van Milletvekilleri, Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkan Adayları Abdullah Zeydan ile Neslihan Şedal, 13 ilçe belediye eşbaşkan adayları, DEM Parti Van İl Eş Başkanları Gülşen Kurt, Veysi Dilekçi ile birlikte yoğun bir katılım oldu. Adaylar, sahnede güvercin uçurarak birlik mesajı verdi.

ŞEDAL: DEM SİZSİNİZ, SİZ DEMSİNİZ

Final mitinginde konuşan Neslihan Şedal, "Partim adına hepinizi selamlıyorum. Sevgili partililer, 2 aydır sahada aktif halde çalışıyoruz. Tüm ilçeler ve büyükşehir için yaptığımız çalışmalarda görüştüğümüz partililer bize, 'partimize oy vereceğiz' dediler. Dem sizsiniz, siz demsiniz. Kadın, yaşam, özgürlük anlayışıyla ilerleyeceğiz, kapatılan yerlerimizi açacağız, şehrimizi yeniden hak ettiği noktaya getireceğiz, hepinizi selamlıyorum, teşekkür ediyorum." diye konuştu.

ZEYDAN: BİZİM SİCİLİMİZ TERTEMİZ

Mart yerel seçimlerde rekor oy ile kazanacaklarına vurgu yapan DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Abdullah Zeydan, "Van'ın kahraman kadınları başta olmak üzere mitingimize gelen tüm partililere teşekkür ediyorum. Sizler de biliyorsunuz ki on yıldır belediyelerimiz kayyum altında. Turizmden, tarımdan tutun da üretime kadar her şey bitti, gençlerimizi inşaatlara mahkum ettiler. Size müjdeyi veriyorum iki gün sonra biz kazanacağız, Van kazanacak. Van'ı dinamiğine kavuşturacağız, belediyeyi kalkındıracağız. Sicilimize laf ediliyor, bizim sicilimiz tertemiz, başımız dik.” ifadelerini kullandı.

Zeydan, “Kapalı yollarımızı açacağız, otogar, stadyum, sebze hali gibi çeşitli sorunlara çözüm getireceğiz, şehir kalkınacak. Hepinizi partim adına selamlıyorum hoş geldiniz” diyerek, kısaca projelerden söz etti.

BAKIRHAN: “REKOR OYLARLA KAZANACAĞIZ”

Ardından DEM Parti Genel Başkanı Tuncer Bakırhan konuştu. Kürtçe başladığı konuşmasında halkı selamlayan Bakırhan, ardından konuşmasına Türkçe olarak devam etti.

Bakırhan, "Siz şimdiden kararınızı vermişsiniz, rekor oylarla kazanacağız. 31 Mart'ta yine 13 ilçemizi ve büyükşehrimizi geri kazanacağız. Değerli gençler, kadınlar, emektar, mücadeleci, onurlu halk hepinizi selamlıyorum. Bu kalabalık, bu renkli, bu dostu sevindiren mahşeri kalabalık karşısında, iki değerli arkadaşlarımıza selamlarımızı yollamak istiyoruz. Sizin seçtiğiniz Bekir Kaya’ya sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yine sizin evladınız, vekilimiz Nazmi Gür’e de selam gönderiyoruz. Selahattinlere, Gültenlere Van 14 belediyenin 14’ünü de alarak büyük bir müjde göndermeye var mısın?” diyerek halka hitap etti.

“VAN HALKIYLA NE KADAR ÖVÜNSEK AZDIR”

Van’ın DEM Parti’nin güçlü olduğu bir il olduğunu aktaran Tuncer Bakırhan, “Son mitingi her parti en güçlü olduğu şehirde yapar, bizler de burada yaparak Van'ın bizim için ne kadar önemli olduğunu gösterdik, yıllardır bize güç ve destek verdiniz, Van halkıyla ne kadar övünsek azdır. Sizleri gönülden selamlıyorum. Kürtler, Türkiye'de eşit haklara sahip olacak, istediğimiz iradeyi insanca seçerek kardeşçe yaşayacağız.” şeklinde konuştu.

“BÜTÜN YANLIŞ HESAPLAR BU MEYDANLARDAN DÖNER”

“Bütün yanlış hesaplar Kürt halkının toplandığı bu meydanlardan döner” diyen DEM Parti Genel Başkanı Bakırhan, “Kürdü tanımayanlara diyoruz ki, yanlış hesabınız Van meydanlarından döner. Kürdü, Kürt sorununu yok sayan politikalar iflas etmiştir. Kürt halkı her zaman müzakerelere açıktır. Yazıktır, bu ülkenin ekonomisine yazıktır… Van bir kez daha barışı haykırıyor, bir kez daha Kürt meselesinin demokratik yollarla, diyalogla çözülmesini istiyor. Van barış istiyor mu? Van dilini, kültürünü özgürce yaşamak istiyor mu? Van, iradelerinin serbest kalmasını istiyor mu? Van kayyum düzeninin son bulmasını istiyor mu?” diye sorarak; “Kürt meselesini çözmeyen hiçbir parti asla ve kata başarıya ulaşamaz” ifadelerini kullandı.

Kayyum eleştirisi yapan Bakırhan; “Van’da halkçı belediyecilik anlayışını bütün belediyelere taşıyacak mıyız? İnşallah 1 Nisan’da Van halkı, kadınlar, gençler tekrar kendi yönetimlerine kavuşacaktır. Van’ın oy rekoruna hiçbir il ulaşamayacaktır…” dedi.

DEM Parti Genel Başkanı Bakırhan, miting konuşmasının ardından milletvekilleri ve belediye başkan adayları ile birlikte kürsüde el kaldırarak halkı selamladı.

Konuşmaların ardından miting, müzik dinletisi ile devam etti.