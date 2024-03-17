31 Mart seçimlerine sayılı günler kaldı. Siyasi partiler mitinglerini sürdürürken, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'de (DEM Parti) bir çok ilde miting düzenleme kararı aldı. Van'da da miting düzenleyecek olan DEM Parti, yeri ve zamanı belirledi. Seçimlere 2 gün kala Van Beşyol Meydanı'nda miting düzenleyecek olan DEM Parti, seçim finalini yapmış olacak. 29 Mart Cuma günü saat 13:00'te Beşyol Meydanı'nda yapılacak olan mitinge yoğun bir katılım olması bekleniyor.

Mitinge DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, il ve bölge milletvekilleri ile birlikte çok sayıda siyasi katılacak.

ERDOĞAN VE ERBAKAN DA BEŞYOL'U TERCİH ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da Beşyol Meydanı'nda miting düzenlemişti.

İDRİS AHİ'DE BEŞYOL'U İSTİYOR

Van'ın tek bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı olan İdris Ahi'de miting izni için Van Valiliği'ne başvuru yapmış, valilik miting alanı olarak Musa Anter Parkı'nı uygun görmüştü.

Duruma itiraz eden Ahi, diğer liderler gibi Beşyol Meydanı'nda miting düzenlemek istediğini iletmişti.

Ahi'nin miting yeri ise halen netlik kazanmadı.