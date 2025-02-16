3 yıl 9 ay hapis cezası almasının ardından Van Büyükşehir Belediye Başkanı iken İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Abdullah Zeydan’ın yerine Van Valisi Ozan Balcı vekaleten görevlendirildi. Kayyum kararı sonrası Van’a gelen DEM Parti Eş Genel Başkanları, Cumhuriyet caddesinde açıklamalarda bulundu.

Kayyum kararı sonrası Van’da 2. günde de devam eden gösterilere Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları da katıldı.

İpekyolu İlçesi Cumhuriyet Caddesi’nde yapılan açıklamalara aynı zamanda; Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Dönem Sözcüsü Juliana Gözen, Yeşil Sol Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Naci Sönmez, Emekçi Hareket Partisi (EHP) Genel Başkan Yardımcısı Senem Deniz Kural, Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) Yürütme Kurulu üyesi Orhan Kök, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Genel Başkanı Feray Mertoğlu, milletvekilleri ve belediye eş başkanları da katıldı.

BAKIRHAN: O BELEDİYE HEP BİZİM OLACAK

Cumhuriyet Caddesinde açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Türkiye'nin kurtuluşu kayyumda değil demokratik zeminde, birlikte bu ülkedeki bütün renklerin başta Kürtler olmak üzere kardeşçe eşit şekilde yaşamasındadır. O belediye hep bizim olacak, kayyumlar gidecek. Fazla söze gerek yok. Alınan önlemlere bakılırsa bu ülkede demokrasi var der misiniz? Van bu ülkenin bir kenti der misiniz?” dedi.

“BU EL BARIŞ İSTİYOR, BU EL ÇÖZÜM İSTİYOR”

Bakırhan, konuşmasının devamında, “Van halkı 'belediyeyi gasp edersiniz ama ben de sandıkta size hesabı 14-0 sorarım' dedi. Sizler buradan ders çıkarmak yerine üç dönemdir Kürt halkının iradesine kayyum atayarak mücadelesinden vazgeçeceğini mi düşünüyorsunuz? Yanılırsınız. Bu Van öyle bir Van'dır ki, haksızlığa, adaletsizliğe, onursuzluğa asla izin vermez. Van halkının onurlu iradesi bir gün mutlaka ama mutlaka iktidar olacaktır. Bu onurlu davanın demokratik bir barışla, eşit haklarla sonuçlanması için mücadele etmeye, kazanmaya, halkın iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Barış mı istiyorsunuz, çözüm mü istiyorsunuz, Kürt düşmanlığı mı yapacaksınız açık söyleyin bilelim. Bakın ben açık söylüyorum. Bu el barış istiyor, bu el çözüm istiyor. Bu el istiyor ki Kürt halkı kendi iradesini seçsin ve kendi iradesi ile yöneltilsin. Bu el diyor ki şiddet çatışma yerine demokratik zeminde sorunları müzakere ile diyalog ile çözelim diyoruz.” ifadelerine yer verdi.

TÜLAY HATİMOĞULLARI: KAYYUM ATAMALARI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Van’da konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları ise şu ifadeleri kullandı:

“Bu uygulamalar devam ettikçe bizler halkımızla birlikte çok daha büyük kent uzlaşıları kuracağız. Çok daha büyük bir demokrasi mücadelesi yürüteceğiz. Bir yandan diyalog süreci devam ederken iktidarın kayyum atamaları asla kabul edilebilir değildir… Demokrasi güçlerinin iradelerine ipotek koysalar da bizler barış demekten vazgeçmeyeceğiz. Barış için, demokrasi için ne bedel ödememiz gerekiyorsa zaten ödüyoruz, ödemeye de devam edeceğiz…"

Basın açıklamalarının ardından eş genel başkanlar, beraberindekilerle birlikte, güvenlik önlemleri altında DEM Parti Van İl binasına geçti.