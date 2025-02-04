Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. MHP liderinin 'Öcalan' çıkışıyla başlayan siyasi hareketlilik sonucu DEM Parti heyeti önce İmralı'da teröristbaşı Öcalan'ı ardından siyasi partileri ziyaret ettmişti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan son açıklamasında, "Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrıyı yapmaya hazırlanıyor. Bu çağrının arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Bakırhan süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Muhalefet ve toplum Türkiye'de çözümü destekliyor. Muhalefet ve toplum bu sürecin bir barış sürecine evrilmesini istiyor. Bu tarihi fırsatı kaçırmamak lazım. Zehirli bir dil bu tarihi süreci geriye götürebilir. Demokrasi ve hukuk ile Kürt sorununa çözüm bulma arayışındayız. Öcalan çatışmaları hukuki zemine çekme çağrısı yapmışken iktidarın dili buna uygun olmalıdır. Barış Kürt halkının boynuna basarak olmaz. Barış için gece gündüz çalışacağız.

"ÖCALAN TARİHİ BİR ÇAĞRIYA HAZIRLANIYOR"

Öcalan Kürt sorunun köklü ve kalıcı çözümü için demokratik bir Türkiye'nin inşası için önümüzdeki günlerde bir tarihi çağrıya hazırlanıyor. Kısa bir sürede bu tarihi çağrıyı da yapacak. Bu çağrıyı önemsiyoruz, destekliyoruz, arkasındayız. İktidarı da bu tarihi çağrıya uygun şekilde rolünü oynamaya çağırıyoruz.

"ARTIK TOP ERDOĞAN'DA"

Sayın Bahçeli yürütmenin başı değil. Yürütmenin başındaki Erdoğan'a büyük adım düşüyor. Artık top Erdoğan'da. Milyonlar artık demokratikleşme gelsin diye bekliyor, güven artırıcı adımların atılmasını bekliyoruz. Oyalanmak yerine tarihe cesur bir lider olarak geçin. Bizler eşit bir yaşamdan yanayız. Yönümüz ve istikametimiz barış ve demokrasi yoludur. Her şeye rağmen bu yolda cesaretle yürümeye devam edeceğiz."