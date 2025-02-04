Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren kahvaltı salonlarında hijyen ve gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğu, gıda saklama koşulları, fiyat listeleri ve ruhsat belgeleri kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulundu.

Büyükşehir zabıtası ekipleri, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Kahvaltıcılar Sokağı başta olmak üzere merkez İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerindeki kahvaltı salonlarını tek tek denetlerken, hijyen ve kullanılan gıdaların son kullanma tarihlerinin de kontrol edildiği belirtildi. Denetimler gıda mühendisleri eşliğinde yapıldı.