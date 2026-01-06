Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin 3 Ocak’ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından, Geçici Devlet Başkanlığı görevi için Ulusal Meclis’te yemin etti.

Düzenlenen resmi törende konuşan Rodriguez, “Vatanımıza yönelik gayrimeşru bir askeri saldırının ardından Venezuela halkına yaşatılan acılar nedeniyle huzurunuza kederle geliyorum. Cumhuriyetin barışını garanti altına almak için bir dakika bile dinlenmeyeceğime Venezuela halkı önünde yemin ederim” ifadelerini kullandı.

Rodriguez ayrıca, ulusun istikrarına ve barışına yönelik tehdidin olduğu bu zamanlarda ülkeyi savunmak için birlik çağrısında bulundu.